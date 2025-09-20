Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке

    В регионе
    • 20 сентября, 2025
    • 08:34
    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке

    Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в субботу на Камчатке.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

    "Ощущаемый афтершок зарегистрирован в 14:47 (6:47 по бакинскому времени - ред.). Магнитуда составила 5,8", - говорится в сообщении.

    Ощущаемость составила четыре балла в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах. Эпицентр землетрясения находился в 94 км от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана.

    Угроза цунами не объявлялась.

