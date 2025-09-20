Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке
В регионе
- 20 сентября, 2025
- 08:34
Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в субботу на Камчатке.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Ощущаемый афтершок зарегистрирован в 14:47 (6:47 по бакинскому времени - ред.). Магнитуда составила 5,8", - говорится в сообщении.
Ощущаемость составила четыре балла в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах. Эпицентр землетрясения находился в 94 км от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана.
Угроза цунами не объявлялась.
Последние новости
08:50
Джейхун Байрамов: Азербайджан обеспечил историческую справедливостьВнутренняя политика
08:43
МИД: Восстановление суверенитета Азербайджана — одна из самых славных страниц в историиВнешняя политика
08:34
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на КамчаткеВ регионе
08:13
Фото
Шведская армия опубликовала фото нарушивших границу Эстонии российских МиГДругие страны
07:48
Двое польских военных погибли в ходе парашютных учений в СШАДругие страны
07:30
"Формула 1": В Баку стартует второй день Гран-при АзербайджанаФормула 1
07:11
Китай в январе-августе сократил импорт российской нефтиЭнергетика
06:39
В Сенате США представили законопроект о конфискации замороженных активов РФДругие страны
06:20