Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке

Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в субботу на Камчатке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Ощущаемый афтершок зарегистрирован в 14:47 (6:47 по бакинскому времени - ред.). Магнитуда составила 5,8", - говорится в сообщении.

Ощущаемость составила четыре балла в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах. Эпицентр землетрясения находился в 94 км от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана.

Угроза цунами не объявлялась.