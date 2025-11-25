Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки
В регионе
- 25 ноября, 2025
- 10:42
На Камчатке 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.
Эпицентр находился на глубине 30,1 километра в акватории Авачинского залива, примерно в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского.
23 ноября на Камчатке произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,9. Землетрясение произошло в 147 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине в 43,1 км.
