    Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 10:42
    Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки

    На Камчатке 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,2.

    Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

    Эпицентр находился на глубине 30,1 километра в акватории Авачинского залива, примерно в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского.

    23 ноября на Камчатке произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,9. Землетрясение произошло в 147 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине в 43,1 км.

    Камчатка землетрясение

