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Зеленский заявил о разрушении 30% украинских электростанций с 10 октября

Зеленский заявил о разрушении 30% украинских электростанций с 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций.
В регионе
18 октября 2022 г. 13:16
Зеленский заявил о разрушении 30% украинских электростанций с 10 октября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране. Возможности для переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным не осталось", - написал он в Twitter.

Как сообщает УНИАН, Зеленский в Telegram-канале написал о том, что в результате атак ракетами C-300 в Николаеве разрушен жилой дом, погиб один человек.

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