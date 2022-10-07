О нас

Зеленский: За неделю ВСУ на востоке освободили 29 населенных пунктов

Зеленский: За неделю ВСУ на востоке освободили 29 населенных пунктов В течение недели ВСУ на востоке освободили 29 населенных пунктов, в том числе шесть - в Луганской области.
В регионе
7 октября 2022 г. 23:23
Зеленский: За неделю ВСУ на востоке освободили 29 населенных пунктов

В течение недели ВСУ на востоке страны освободили 29 населенных пунктов, в том числе шесть - в Луганской области.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождено 2 434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю - каждый день на этом направлении освобождается украинская земля и люди от псевдореферендума.

"Обязательно дойдем и до земель, оккупированных Россией раньше", - подчеркнул президент Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski bu həftə işğaldan azad olunan yaşayış məntəqələrinin sayını açıqlayıb

Самое читаемое

Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
6 октября 2022 г. 16:41
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Президент Азербайджана встретился в Софии с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Азербайджана встретился в Софии с премьер-министром Греции
1 октября 2022 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi