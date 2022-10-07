Зеленский: За неделю ВСУ на востоке освободили 29 населенных пунктов

В течение недели ВСУ на востоке освободили 29 населенных пунктов, в том числе шесть - в Луганской области.

В течение недели ВСУ на востоке страны освободили 29 населенных пунктов, в том числе шесть - в Луганской области.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождено 2 434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю - каждый день на этом направлении освобождается украинская земля и люди от псевдореферендума.

"Обязательно дойдем и до земель, оккупированных Россией раньше", - подчеркнул президент Украины.