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Зеленский: Я делаю все, чтобы завершить войну в этом году

Зеленский: Я делаю все, чтобы завершить войну в этом году Украина делает все возможное для того, чтобы закончить войну в этом году. Прекращение войны является общей целью Украины и ее партнеров.
В регионе
9 января 2025 г. 16:26
Зеленский: Я делаю все, чтобы завершить войну в этом году

Украина делает все возможное для того, чтобы закончить войну в этом году. Прекращение войны является общей целью Украины и ее партнеров.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании в формате "Рамштайн" в Германии.

"Я делаю все возможное, чтобы в этом году война завершилась достойным образом для Украины и всей Европы. И я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Мы все должны помнить, что прекращение войны является нашей общей целью - нашей, а не российской, этого хотят украинцы, европейцы, американцы и многие наши глобальные партнеры", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что такие страны, как Япония, Саудовская Аравия и Аргентина, также желают мира Украине.

Зеленский считает, что санкции нужно ввести против всей сферы российской энергетики, т.к. военный бюджет России на 2025 год на 25% превышает прошлогодний.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Müharibəni bu il bitirmək üçün mümkün olan hər şeyi edirəm

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