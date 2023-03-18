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Зеленский ввел новые санкции против 141 юридического лица из России и Ирана

Зеленский ввел новые санкции против 141 юридического лица из России и Ирана Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против 141 юридического лица из России и Ирана.
В регионе
18 марта 2023 г. 17:41
Зеленский ввел новые санкции против 141 юридического лица из России и Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против 141 юридического лица из России и Ирана.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован в субботу на сайте Офиса президента.

Он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 18 марта "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Санкции вводятся сроком на 10 лет, среди прочего предусматривают блокировку активов, ограничивают осуществление торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и прочее.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiya və İrandan olan 141 hüquqi şəxsə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib

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