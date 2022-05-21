Зеленский: Война будет кровавой, но концовка точно будет в дипломатии

Завершение войны между Россией и Украиной будет "дипломатическим".

Завершение войны между Россией и Украиной будет "дипломатическим".

Как передает Report, об этом в интервью ICTV в формате телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Раньше я думал, что закончить можно исключительно диалогом… Я считал, что это будет диалог, что в этом диалоге можно будет найти ответы на много вопросов и много решений с российской стороной", - сказал он.

Сейчас, сказал Зеленский, "я понимаю, что завершение будет дипломатическим". "Сейчас это как автомобиль – не бензиновый и не электрокар, гибрид, потому и война такая сложная и победа будет очень сложной. Она будет кровавой, в бою, но концовка точно будет в дипломатии", - заметил Зеленский.

"Есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, кроме как за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет все не отдать", - сказал он.