Зеленский внес в Раду указ о конфискации российского имущества

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду указ о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду указ о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект об утверждении указа главы государства зарегистрирован на сайте украинского парламента под номером 7371 в среду.

"Указ президента Украины, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов, не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине подлежит утверждению Верховной Радой Украины путем принятия соответствующего закона", - отмечается в законопроекте.

В пояснительной записке также уточняется, что Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о принудительном изъятии российских объектов права собственности 11 мая 2022 года.