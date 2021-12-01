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Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве

Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.
В регионе
1 декабря 2021 г. 12:38
Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.

"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства", - подчеркнул президент.

Он отметил, что знает, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства.

"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинского гражданства! Равными украинцами", - подчеркнул Зеленский.

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