Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде.



"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства", - подчеркнул президент.

Он отметил, что знает, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства.

"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинского гражданства! Равными украинцами", - подчеркнул Зеленский.