Зеленский в Киеве встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Киев.
Как передает Report, об этом на своей странице в Twiiter заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Встреча со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Благодарим вас за помощь в защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства!", - сказал украинский лидер.
Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh