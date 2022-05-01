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Зеленский в Киеве встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США

Зеленский в Киеве встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Киев
В регионе
1 мая 2022 г. 10:13
Зеленский в Киеве встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Киев.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twiiter заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Встреча со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Благодарим вас за помощь в защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства!", - сказал украинский лидер.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоZelenski Kiyevdə Konqresin Nümayəndələr Palatasının spikeri ilə görüşüb

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