Зеленский в Киеве встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Киев

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Киев.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twiiter заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Встреча со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Благодарим вас за помощь в защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства!", - сказал украинский лидер.