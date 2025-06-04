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Зеленский: В эти выходные должен состояться новый обмен пленными

Зеленский: В эти выходные должен состояться новый обмен пленными Украина и Россия 7 и 8 июня могут провести новый обмен военнопленными, но Киев пока не получил от Москвы списки.
В регионе
4 июня 2025 г. 16:56
Зеленский: В эти выходные должен состояться новый обмен пленными

Украина и Россия 7 и 8 июня могут провести новый обмен военнопленными, но Киев пока не получил от Москвы списки.

Как передает Report со ссылкой на Liga.net, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская сторона передала информацию, что в эти выходные она сможет передать 500 человек из договоренной 1000. Мы готовы к обмену соответствующим количеством", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина пока не получала от России списки пленных, и это "вызывает беспокойство".

"В отличие от предварительных переговоров в Стамбуле, на этот раз мы договорились об их предыдущем предоставлении. Россияне уверяли, что списки будут переданы заранее, но до сих пор их нет, что свидетельствует о новых задержках", - сказал он.

Отметим, что 2 июня в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями РФ и Украины. Они обсудили вопрос организации встречи лидеров двух стран, обмен пленными и прекращение огня. О крупнейшем обмене пленными в формате "1000 на 1000" стороны объявили после первого раунда прямых переговоров, который прошел 16 мая в Стамбуле. Обмен военнопленными и мирными гражданами продолжался три дня - с 23 по 25 мая, и обе стороны передали друг другу по 303 человека.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Həftəsonu növbəti əsir mübadiləsi baş tutmalıdır

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