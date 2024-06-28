Зеленский: Украина представит детальный план окончания войны в этом году

Украина готовит "понятный и детальный" план окончания войны, который будет готов в этом году.

Украина готовит "понятный и детальный" план окончания войны, который будет готов в этом году.

Как передает Report со ссылкой на издание "Украинская правда", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар в Киеве.

"Дипломатический путь, избранный Украиной, это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне. Саммит мира прошел и сейчас мы подробно работаем над тремя планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены. Я уверен, что эти вопросы мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время. Все остальные пункты формулы мира мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами", - отметил он.

При этом Зеленский сказал, что Украина увеличивает производство дронов, средств радиоэлектронной борьбы, артиллерии.

"Потому что мы должны быть сильными на поле боя... "Это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать понятный план, детальный план...", - сказал он.