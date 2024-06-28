О нас

Зеленский: Украина представит детальный план окончания войны в этом году

Зеленский: Украина представит детальный план окончания войны в этом году Украина готовит "понятный и детальный" план окончания войны, который будет готов в этом году.
В регионе
28 июня 2024 г. 16:52
Зеленский: Украина представит детальный план окончания войны в этом году

Украина готовит "понятный и детальный" план окончания войны, который будет готов в этом году.

Как передает Report со ссылкой на издание "Украинская правда", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар в Киеве.

"Дипломатический путь, избранный Украиной, это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне. Саммит мира прошел и сейчас мы подробно работаем над тремя планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены. Я уверен, что эти вопросы мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время. Все остальные пункты формулы мира мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами", - отметил он.

При этом Зеленский сказал, что Украина увеличивает производство дронов, средств радиоэлектронной борьбы, артиллерии.

"Потому что мы должны быть сильными на поле боя... "Это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать понятный план, детальный план...", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

США позитивно оценивают договоренности о делимитации между Азербайджаном и Арменией
США позитивно оценивают договоренности о делимитации между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2024 г. 17:14
У США не вызывает обеспокоенность продажа Францией оружия Армении
У США не вызывает обеспокоенность продажа Францией оружия Армении
28 июня 2024 г. 17:10
В ближайшие дни генсек ООН совершит визит в Кыргызстан
В ближайшие дни генсек ООН совершит визит в Кыргызстан
28 июня 2024 г. 17:05
Шмыгаль: Украина ежегодно будет получать военную поддержку на 60 млрд долларов
Шмыгаль: Украина ежегодно будет получать военную поддержку на 60 млрд долларов
28 июня 2024 г. 16:15
Турция и Украина обсудили развитие двусторонних связей
Турция и Украина обсудили развитие двусторонних связей
28 июня 2024 г. 16:11
Названа дата проведения Дипломатического форума в Анталье
Названа дата проведения Дипломатического форума в Анталье
28 июня 2024 г. 16:02
Глава оборонного ведомства Кипра посетит Армению
Глава оборонного ведомства Кипра посетит Армению
28 июня 2024 г. 15:31
В Грузии заявили, что настроены на перезагрузку отношений с США
В Грузии заявили, что настроены на перезагрузку отношений с США
28 июня 2024 г. 14:10
FATF по-прежнему сохраняет приостановку членства России
FATF по-прежнему сохраняет приостановку членства России
28 июня 2024 г. 14:05
Турцию исключили из серого списка FATF
Турцию исключили из серого списка FATF
28 июня 2024 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi