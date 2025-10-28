Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Зеленский: Украина планирует сформировать флот из 250 современных самолетов

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 12:29
    Зеленский: Украина планирует сформировать флот из 250 современных самолетов

    Украина работает над масштабной программой развития боевой авиации. Цель - сформировать флот из 250 современных самолетов, в том числе F-16, Gripen и Rafale.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами.

    "Мы ведем параллельные разговоры со Швецией, Францией и США. Общий запрос - это флот на 250 новых самолетов. Это наше будущее", - отметил он.

    По его словам, отдельно достигнута предварительная договоренность со Швецией о поставках и локализации производства 150 самолетов Gripen.

    Зеленский также отметил, что до конца года страна планирует подписать все ключевые соглашения и выйти на производство 500-800 дронов-перехватчиков в сутки.

