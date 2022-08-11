Зеленский: Украина не оставит без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровской области

Украинские защитники не оставят без ответа атаку россиян на Днепропетровскую область 10 августа, в результате которой погибли по меньшей мере 13 человек.

Украинские защитники не оставят без ответа атаку россиян на Днепропетровскую область 10 августа, в результате которой погибли по меньшей мере 13 человек.

Как передает Report, об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вооруженные Силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровской области. 13 человек погибли в результате удара по Марганцу, еще более 10 раненых", - сказал он.

Зеленский отметил, что это очередное проявление террора РФ, как и удары по Николаеву и Харькову, в очередной раз доказывает, что мир должен увеличивать военную помощь для Украины.

"Чем мощнее будет наше оружие и чем большей будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война", - добавил президент.

Напомним, 10 августа российские захватчики дважды открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. По жилым кварталам было направлено 80 реактивных снарядов.