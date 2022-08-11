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Зеленский: Украина не оставит без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровской области

Зеленский: Украина не оставит без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровской области Украинские защитники не оставят без ответа атаку россиян на Днепропетровскую область 10 августа, в результате которой погибли по меньшей мере 13 человек.
В регионе
11 августа 2022 г. 03:45
Зеленский: Украина не оставит без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровской области

Украинские защитники не оставят без ответа атаку россиян на Днепропетровскую область 10 августа, в результате которой погибли по меньшей мере 13 человек.

Как передает Report, об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вооруженные Силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровской области. 13 человек погибли в результате удара по Марганцу, еще более 10 раненых", - сказал он.

Зеленский отметил, что это очередное проявление террора РФ, как и удары по Николаеву и Харькову, в очередной раз доказывает, что мир должен увеличивать военную помощь для Украины.

"Чем мощнее будет наше оружие и чем большей будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война", - добавил президент.

Напомним, 10 августа российские захватчики дважды открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. По жилым кварталам было направлено 80 реактивных снарядов.

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Версия на азербайджанском языке Zelenskidən Rusiyaya xəbərdarlıq: “Dnepropetrovska hücumu cavabsız qoymayacağıq”

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