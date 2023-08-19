Зеленский: Украина хочет получить шведские истребители Gripen

Украинские пилоты приступили к испытаниям на шведских истребителях Gripen.

Украинские пилоты приступили к испытаниям на шведских истребителях Gripen.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Говорили о самолетах Gripen. Это гордость Швеции. Начались испытания Gripen с участием наших пилотов. Сегодня подробно поговорили о дальнейших наших шагах для возможности открыть тему получения шведских Gripen", - заявил президент.

По словам Зеленского, в ходе сегодняшнего визита в Швецию он также встретится со спикером парламента и представителями всех политических сил. Во время встречи лидер страны поднимет вопрос передачи Украине истребителей Gripen.