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Зеленский: Украина готова к возможной эскалации с Россией

Зеленский: Украина готова к возможной эскалации с Россией В случае начала конфликта с Россией Украина должна рассчитывать на собственные силы и армию.
В регионе
26 ноября 2021 г. 14:46
Зеленский: Украина готова к возможной эскалации с Россией
Владимир Зеленский

В случае начала конфликта с Россией Украина должна рассчитывать на собственные силы и армию.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-марафона.

"Мне кажется, что мы в состоянии войны уже 8 лет... Считаю, что сегодня идет запугивание с некоторых площадок и СМИ. Что мы должны знать: мы полностью контролируем наши границы и готовы к возможной эскалации", - заявил Зеленский.

Он сказал, что Украина должна рассчитывать полностью на своих военных.

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Версия на английском языке Zelensky: Ukraine ready for possible escalation with Russia

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