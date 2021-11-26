Зеленский: Украина готова к возможной эскалации с Россией

В случае начала конфликта с Россией Украина должна рассчитывать на собственные силы и армию.

В случае начала конфликта с Россией Украина должна рассчитывать на собственные силы и армию.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-марафона.

"Мне кажется, что мы в состоянии войны уже 8 лет... Считаю, что сегодня идет запугивание с некоторых площадок и СМИ. Что мы должны знать: мы полностью контролируем наши границы и готовы к возможной эскалации", - заявил Зеленский.

Он сказал, что Украина должна рассчитывать полностью на своих военных.