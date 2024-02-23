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Зеленский: Украина будет готовить новое контрнаступление

Зеленский: Украина будет готовить новое контрнаступление Украина будет готовить новое контрнаступление и операции на фронте. Но оборона - это первоочередная задача и вызов с такой страной, как Россия.
В регионе
23 февраля 2024 г. 14:52
Зеленский: Украина будет готовить новое контрнаступление

Украина будет готовить новое контрнаступление и операции на фронте. Но оборона - это первоочередная задача и вызов с такой страной, как Россия.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Оборона - это задача номер один. Будем продолжать нашу успешную историю в Черном море. Я не буду глубоко вдаваться в детали, но мы готовим некоторые сюрпризы для России. Это очень важно. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тыс. солдат, тоже очень важно. Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новые операции", - заявил президент.

Комментируя вопрос о том, было бы контрнаступление более успешным, если бы Украина вовремя получила оружие, он сказал, что нужно думать о настоящем. Он добавил, что Украина нуждается в системах для ПВО Patriot, дальнобойного оружия и т.д.

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Версия на английском языке Zelenskyy: Ukraine will prepare new counteroffensive, new operation
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Rusiya üçün sürprizlər hazırlayırıq

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