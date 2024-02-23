Зеленский: Украина будет готовить новое контрнаступление

Украина будет готовить новое контрнаступление и операции на фронте. Но оборона - это первоочередная задача и вызов с такой страной, как Россия.

Украина будет готовить новое контрнаступление и операции на фронте. Но оборона - это первоочередная задача и вызов с такой страной, как Россия.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Оборона - это задача номер один. Будем продолжать нашу успешную историю в Черном море. Я не буду глубоко вдаваться в детали, но мы готовим некоторые сюрпризы для России. Это очень важно. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тыс. солдат, тоже очень важно. Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новые операции", - заявил президент.

Комментируя вопрос о том, было бы контрнаступление более успешным, если бы Украина вовремя получила оружие, он сказал, что нужно думать о настоящем. Он добавил, что Украина нуждается в системах для ПВО Patriot, дальнобойного оружия и т.д.