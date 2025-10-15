Зеленский создал военную администрацию в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о создании Одесской городской военной администрации.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ, со ссылкой на соответствующий указ президента.

Новосозданную районную администрацию возглавит Сергей Лысак, который ранее занимал должность главы Днепропетровской ОВА. На его место назначен Владислав Гайваненко, который ранее был первым заместителем главы Днепропетровской ОВА.