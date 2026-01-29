Германия требует конфискации имущества бывшего главы Центробанка Ливана на €35 млн

Немецкая прокуратура обратилась в суд с просьбой конфисковать имущество на сумму около 35 млн евро ($42 млн ), изъятое в рамках расследования по делу о возможном отмывании денег бывшим главой Центрального банка Ливана Риадом Саламехом и другими обвиняемыми.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, расследование охватывает несколько европейских стран, включая Францию, Германию и Люксембург, и касается предполагаемого хищения десятков миллионов долларов из Центрального банка Ливана через компанию Forry Associates, контролируемую братом Саламеха.

Братья, отрицающие какие-либо правонарушения в свой адрес, обвиняются в использовании компании Forry для хищения $330 млн государственных средств через комиссионные.

"Мой адвокат оспорит это дело и докажет, что эти инвестиции были сделаны из моих собственных средств", - заявил Саламех агентству Reuters.

Дело рассматривается отдельно от обвинений в Ливане, где Саламех и два адвоката обвиняются в растрате государственных средств, подделке документов и незаконном обогащении. Экс-глава банка был задержан примерно на 13 месяцев и освобожден после внесения рекордного залога в размере $14 млн. Он остается в Ливане под запретом на выезд.

Отметим, что в рамках расследования в Германии были арестованы объекты недвижимости в Мюнхене и Гамбурге, а также акции компании по управлению недвижимостью в Дюссельдорфе на общую сумму около 35 млн евро. В январе 2026 года прокуратура Мюнхена обратилась в региональный суд с ходатайством о конфискации этих активов.

Ливанские власти выразили желание вернуть конфискованные активы для пополнения государственных финансов, истощенных после финансового кризиса 2019 года. Прокуратура Германии отметила, что предварительное расследование временно приостановлено из-за неизвестного местонахождения подозреваемых и действует презумпция невиновности.