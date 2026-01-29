Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Германия требует конфискации имущества бывшего главы Центробанка Ливана на €35 млн

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 18:55
    Германия требует конфискации имущества бывшего главы Центробанка Ливана на €35 млн

    Немецкая прокуратура обратилась в суд с просьбой конфисковать имущество на сумму около 35 млн евро ($42 млн ), изъятое в рамках расследования по делу о возможном отмывании денег бывшим главой Центрального банка Ливана Риадом Саламехом и другими обвиняемыми.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, расследование охватывает несколько европейских стран, включая Францию, Германию и Люксембург, и касается предполагаемого хищения десятков миллионов долларов из Центрального банка Ливана через компанию Forry Associates, контролируемую братом Саламеха.

    Братья, отрицающие какие-либо правонарушения в свой адрес, обвиняются в использовании компании Forry для хищения $330 млн государственных средств через комиссионные.

    "Мой адвокат оспорит это дело и докажет, что эти инвестиции были сделаны из моих собственных средств", - заявил Саламех агентству Reuters.

    Дело рассматривается отдельно от обвинений в Ливане, где Саламех и два адвоката обвиняются в растрате государственных средств, подделке документов и незаконном обогащении. Экс-глава банка был задержан примерно на 13 месяцев и освобожден после внесения рекордного залога в размере $14 млн. Он остается в Ливане под запретом на выезд.

    Отметим, что в рамках расследования в Германии были арестованы объекты недвижимости в Мюнхене и Гамбурге, а также акции компании по управлению недвижимостью в Дюссельдорфе на общую сумму около 35 млн евро. В январе 2026 года прокуратура Мюнхена обратилась в региональный суд с ходатайством о конфискации этих активов.

    Ливанские власти выразили желание вернуть конфискованные активы для пополнения государственных финансов, истощенных после финансового кризиса 2019 года. Прокуратура Германии отметила, что предварительное расследование временно приостановлено из-за неизвестного местонахождения подозреваемых и действует презумпция невиновности.

    Германия Ливан Центробанк имущество Риад Саламех конфискация
    Ты - Король

    Последние новости

    19:43

    Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициируют миссию по Грузии

    В регионе
    19:33

    Мирзиёев пригласил Эрдогана посетить с визитом Узбекистан - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:21

    В Стамбуле перевернулся автобус с заключенными, пострадали почти 20 человек

    В регионе
    19:16

    Посольство США: Азербайджан демонстрирует приверженность межрелигиозному диалогу

    Внешняя политика
    19:06

    ЕС признал КСИР террористической организацией

    Другие страны
    19:02

    ЕС ограничивает поставки в Иран компонентов для беспилотников и ракет - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:55

    Германия требует конфискации имущества бывшего главы Центробанка Ливана на €35 млн

    Другие страны
    18:46

    Украина вышла из соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничестве

    Другие страны
    18:41

    Срок регистрации на партнерские мероприятия в рамках WUF13 продлен

    Инфраструктура
    Лента новостей