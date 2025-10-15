İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    • 15 oktyabr, 2025
    • 13:44
    Zelenski Odessada hərbi administrasiya yaradıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Odessa şəhər hərbi administrasiyasının yaradılması haqqında əmr imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri Prezidentin müvafiq fərmanına istinadən məlumat yayıb.

    Yeni yaradılan rayon administrasiyasına əvvəllər Dnepropetrovsk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri vəzifəsində çalışmış Sergey Lısak başçılıq edəcək.

    Onun yerinə Dnepropetrovsk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbərinin birinci müavini vəzifəsində çalışmış Vladislav Qayvanenko təyin edilib.

