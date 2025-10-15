Zelenski Odessada hərbi administrasiya yaradıb
Region
- 15 oktyabr, 2025
- 13:44
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Odessa şəhər hərbi administrasiyasının yaradılması haqqında əmr imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri Prezidentin müvafiq fərmanına istinadən məlumat yayıb.
Yeni yaradılan rayon administrasiyasına əvvəllər Dnepropetrovsk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri vəzifəsində çalışmış Sergey Lısak başçılıq edəcək.
Onun yerinə Dnepropetrovsk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbərinin birinci müavini vəzifəsində çalışmış Vladislav Qayvanenko təyin edilib.
Son xəbərlər
14:08
"Zıraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
14:05
Atanın həbsdəki oğluna tərliyin içərisində narkotik keçirməsinin qarşısı alınıbHadisə
14:05
Qazaxıstanın yeni XİN başçısı Rusiyaya səfər edəcəkRegion
14:03
Suriyanın keçid dövrünün prezidenti RusiyadadırRegion
13:59
İndoneziyada yanğın nəticəsində 10 nəfər ölübDigər ölkələr
13:48
UN-HABITAT Xəzər boyu iqlimə davamlı şəhərlərin yaradılmasında Azərbaycana dəstək verirİnfrastruktur
13:44
Zelenski Odessada hərbi administrasiya yaradıbRegion
13:41
Elçin Yusubov: "Xankəndi, Ağdərə və Xocalıya 65 milyon manatdan çox özəl investisiya yatırılıb"Biznes
13:37