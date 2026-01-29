Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    МИД Ирана вызвал посла Германии из-за заявлений Мерца о КСИР

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 19:52
    МИД Ирана вызвал посла Германии из-за заявлений Мерца о КСИР

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии Акселя Диттмана в связи с заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца, содержащими критику в адрес властей и вооруженных сил Исламской республики.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, в ходе встречи с помощником министра иностранных дел Ирана и генеральным директором по Западной Европе Алирезой Юсефи германскому дипломату был выражен решительный протест Тегерана против, как отмечается, "интервенционистских и безответственных заявлений немецких чиновников".

    Юсефи подчеркнул роль Корпуса стражей исламской революции в борьбе с терроризмом и защите безопасности и национального суверенитета Ирана, заявив, что любые попытки внесения в черный список части официальных вооруженных сил Исламской республики являются "явным нарушением международного права" и посягательством на суверенитет страны и повлекут ответную реакцию Тегерана.

    Иран Германия вызов посла нота протеста Мерц
    İran XİN Mertsin SEPAH-la bağlı bəyanatlarına görə Almaniya səfirini çağırıb
