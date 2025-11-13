Зеленский считает, что РФ готовится к большой войне в Европе в 2029-2030 годах

Россия готовится к большой войне в 2029 или 2030 году в Европе, поэтому нужно усилить давление, и добиться паузы, чтобы "остановить ее сейчас в Украине".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

"Нужно больше давления на Россию. Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим желание России остановиться. Проблема в том, что, когда мы смотрим на военную промышленность РФ, видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну. Мы должны признать, что они хотят большой войны, готовятся, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году - в этот период - начать такую большую войну. На Европейском континенте", - отметил он.