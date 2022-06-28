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Зеленский: Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира

Зеленский: Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира Как передает Report, об этом он заявил в своем видеообращении президент Украины президент Владимир Зеленский.
В регионе
28 июня 2022 г. 03:23
Зеленский: Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира

Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира.

Как передает Report, об этом он заявил в своем видеообращении президент Украины президент Владимир Зеленский.

"Сегодня же состоялся очередной жестокий обстрел Харькова, Северной Салтовки. В настоящее время известно о пяти погибших, более 30 раненых, из них пятеро – дети. Все - мирные люди, ни одного военного. Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. И это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам", - подчеркнул глава государства.

"Также я сказал сегодня, обращаясь к лидерам "семерки", что нашего совместного потенциала достаточно, чтобы победить российскую армию", - отметил он.

"Война может не затягиваться, если сможем все вместе поднажать и вытеснить врага с нашей украинской земли. Чем раньше это произойдет, тем больше жизней будет сохранено", - сказал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiya dünyanın ən böyük terror təşkilatına çevrilib”

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