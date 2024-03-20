Зеленский: РФ за март сбросила на Сумскую область почти 200 бомб

"Наши пограничные деревни российская армия пытается просто сжечь до руин. Только с начала этого марта РФ сбросила только на Сумскую область уже почти 200 управляемых бомб. Прямо по селам, городам, гражданской инфраструктуре".
Как передает Report, об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он напомнил, что сейчас очевидна необходимость усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы сделать невозможным такой террор: "Это нужно сделать в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и южных регионах".