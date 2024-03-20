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Зеленский: РФ за март сбросила на Сумскую область почти 200 бомб

Зеленский: РФ за март сбросила на Сумскую область почти 200 бомб "Наши пограничные деревни российская армия пытается просто сжечь до руин. Только с начала этого марта РФ сбросила только на Сумскую область уже почти 200 управляемых бомб. Прямо по селам, городам, гражданской инфраструктуре".
В регионе
20 марта 2024 г. 04:48
Зеленский: РФ за март сбросила на Сумскую область почти 200 бомб

"Наши пограничные деревни российская армия пытается просто сжечь до руин. Только с начала этого марта РФ сбросила только на Сумскую область уже почти 200 управляемых бомб. Прямо по селам, городам, гражданской инфраструктуре".

Как передает Report, об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что сейчас очевидна необходимость усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы сделать невозможным такой террор: "Это нужно сделать в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и южных регионах".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Sumı vilayətinə 200-ə yaxın idarəolunan aviabomba atılıb

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