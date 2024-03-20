Зеленский: РФ за март сбросила на Сумскую область почти 200 бомб

"Наши пограничные деревни российская армия пытается просто сжечь до руин. Только с начала этого марта РФ сбросила только на Сумскую область уже почти 200 управляемых бомб. Прямо по селам, городам, гражданской инфраструктуре".

"Наши пограничные деревни российская армия пытается просто сжечь до руин. Только с начала этого марта РФ сбросила только на Сумскую область уже почти 200 управляемых бомб. Прямо по селам, городам, гражданской инфраструктуре".

Как передает Report, об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что сейчас очевидна необходимость усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы сделать невозможным такой террор: "Это нужно сделать в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и южных регионах".