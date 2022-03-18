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Зеленский рассказал о дипломатических шагах для прекращения войны в Украине

Зеленский рассказал о дипломатических шагах для прекращения войны в Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен продолжить выступления перед парламентами государств-партнеров.
В регионе
18 марта 2022 г. 08:39
Зеленский рассказал о дипломатических шагах для прекращения войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен продолжить выступления перед парламентами государств-партнеров.

Как передает Report, об этом он заявил в своем видеообращении, распространенном в Telegram.

"Выступления в парламентах и на площадях государств-партнеров я буду продолжать обязательно. Столько, сколько нужно, чтобы остановить войну, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, чтобы вернуть всем нам, украинцам и всем европейцам, желанный мир. Я чувствую: нас начинают понимать и слышать все больше в Европе, в мире, в разных странах. И это дает нам все больше и больше поддержки. Той, о которой мы так долго просили", - сказал глава государства.

Он отметил, что продолжает вести переговоры с лидерами стран мира. В частности, Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона, с которым говорил об усилении защиты Украины, о координации совместных шагов к миру.

Зеленский также поблагодарил президента США Джо Байдена за новую и действенную поддержку Украины.

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Версия на английском языке Zelenskyy speaks about diplomatic steps to end war in Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukraynada müharibəyə son qoymaq üçün diplomatik addımlardan danışıb

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