Зеленский рассказал о дипломатических шагах для прекращения войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен продолжить выступления перед парламентами государств-партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен продолжить выступления перед парламентами государств-партнеров.

Как передает Report, об этом он заявил в своем видеообращении, распространенном в Telegram.

"Выступления в парламентах и на площадях государств-партнеров я буду продолжать обязательно. Столько, сколько нужно, чтобы остановить войну, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, чтобы вернуть всем нам, украинцам и всем европейцам, желанный мир. Я чувствую: нас начинают понимать и слышать все больше в Европе, в мире, в разных странах. И это дает нам все больше и больше поддержки. Той, о которой мы так долго просили", - сказал глава государства.

Он отметил, что продолжает вести переговоры с лидерами стран мира. В частности, Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона, с которым говорил об усилении защиты Украины, о координации совместных шагов к миру.

Зеленский также поблагодарил президента США Джо Байдена за новую и действенную поддержку Украины.