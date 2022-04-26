Зеленский раскрыл детали разговора с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили ситуацию в Украине и переговорный процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили ситуацию в Украине и переговорный процесс.

Как передает Report, об этом сообщает “Haber Global”.

"Обсудили ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины. Затронули вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с глобальной продовольственной безопасностью, которая оказалась под угрозой, из-за блокирования судоходства в Черном море", - заявил Зеленский.