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Зеленский раскрыл детали разговора с Эрдоганом

Зеленский раскрыл детали разговора с Эрдоганом Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили ситуацию в Украине и переговорный процесс.
В регионе
26 апреля 2022 г. 06:46
Зеленский раскрыл детали разговора с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили ситуацию в Украине и переговорный процесс.

Как передает Report, об этом сообщает “Haber Global”.

"Обсудили ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины. Затронули вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с глобальной продовольственной безопасностью, которая оказалась под угрозой, из-за блокирования судоходства в Черном море", - заявил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ərdoğanla danışığının mövzusunu açıqlayıb

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