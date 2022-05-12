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Зеленский призвал вводить превентивные санкции за угрозы РФ о ядерном оружии

Зеленский призвал вводить превентивные санкции за угрозы РФ о ядерном оружии Президент Владимир Зеленский завил, что даже публичное упоминание о возможном применении ядерного оружия со стороны руководства ядерной державы должно быть основанием для превентивных санкций.
В регионе
12 мая 2022 г. 06:13
Зеленский призвал вводить превентивные санкции за угрозы РФ о ядерном оружии

Президент Владимир Зеленский завил, что даже публичное упоминание о возможном применении ядерного оружия со стороны руководства ядерной державы должно быть основанием для превентивных санкций.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

По словам Зеленского, если лидер ядерной державы публично допускает возможность применения его страной ядерного оружия, это должно быть поводом для жесткой реакции и превентивных санкций, ведь это нарушает международные договоренности.

Также он напомнил, что неоднократно поднимал вопрос об угрозах использованием ядерного оружия со стороны РФ, в частности на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале этого года, незадолго до начала войны России против Украины.

"Я считаю, что должны быть превентивные санкции. Если человек говорит об этом в медиа, если она публично это говорит и угрожает применить ядерное оружие. То дальше даже не интересно, что этот человек говорит. Такие ультиматумы совершенно не интересны. Это свидетельствует, что уже произошла дискредитация любых договоренностей по неприменению ядерного оружия", - сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что такая дискредитация произошла после того, как Россия нарушила Будапештский меморандум, и после публичных угроз применением ядерного оружия. В частности, за эту ситуацию несет ответственность прежде всего российский президент Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что полностью поддерживает подход о необходимости ядерного разоружения.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiyanın nüvə təhdidlərinə görə qabaqlayıcı sanksiyaların tətbiqinə çağırıb

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