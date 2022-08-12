Зеленский призвал военных экспертов меньше говорить о деталях оборонных планов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных экспертов не озвучивать деталей оборонных планов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных экспертов не озвучивать деталей оборонных планов.

Как передает Report, об этом заявил он в своем традиционном видеообращении.

"Общее правило простое: война - это точно не время для тщеславия и громкости заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов", - сказал президент.

"Если вы хотите оставить после себя громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое сказанное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях", - добавил Зеленский.