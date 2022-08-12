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Зеленский призвал военных экспертов меньше говорить о деталях оборонных планов Украины

Зеленский призвал военных экспертов меньше говорить о деталях оборонных планов Украины Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных экспертов не озвучивать деталей оборонных планов.
В регионе
12 августа 2022 г. 03:39
Зеленский призвал военных экспертов меньше говорить о деталях оборонных планов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных экспертов не озвучивать деталей оборонных планов.

Как передает Report, об этом заявил он в своем традиционном видеообращении.

"Общее правило простое: война - это точно не время для тщеславия и громкости заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов", - сказал президент.

"Если вы хотите оставить после себя громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое сказанное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях", - добавил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski hərbi ekspertləri Ukraynanın müdafiə planlarını açıqlamamağa çağırıb

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