Зеленский призвал военных экспертов меньше говорить о деталях оборонных планов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных экспертов не озвучивать деталей оборонных планов.
Как передает Report, об этом заявил он в своем традиционном видеообращении.
"Общее правило простое: война - это точно не время для тщеславия и громкости заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов", - сказал президент.
"Если вы хотите оставить после себя громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое сказанное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях", - добавил Зеленский.