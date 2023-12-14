Зеленский призвал страны ЕС выполнить свои обещания

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к 27 лидерам ЕС, принимающим участие в саммите в Брюсселе, на котором в частности может быть принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к 27 лидерам ЕС, принимающим участие в саммите в Брюсселе, на котором в частности может быть принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The Guardian.

Во время обращения, он в частности, призвал не "впадать сегодня в нерешительность" и "не предавать веру в Европу".

"Этот день войдет в нашу историю. Хорошо это или плохо для нас, история зафиксирует все. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что воевал… Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали ненадежной. Или неспособной принимать решения, которое она сама подготовила", - отметил он.

Украинский президент подчеркнул, что, по его мнению, Киев выполнил свою "домашнюю работу" по требованиям ЕС относительно начала переговоров о членстве.

"Мы говорим об обещанном решении. И я не услышал никаких контраргументов, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой", - отметил президент.

Он отметил, что в прошлом году Украина получила четкие рекомендации и напомнил, что приняты все необходимые ключевые законы.