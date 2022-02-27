Зеленский призвал иностранцев воевать против России в рядах нового подразделения

Президент Владимир Зеленский призвал иностранцев приехать в Украину и присоединиться к борьбе против российских войск.

Президент Владимир Зеленский призвал иностранцев приехать в Украину и присоединиться к борьбе против российских войск.

Как передает Report, об этом говорится в обращении главы государства к гражданам иностранных государств, которые стремятся помочь Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Президент обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века.

Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах, иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента Украины от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы имеют право поступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе и в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.