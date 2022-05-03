Зеленский призвал Европейский Союз к полному торговому эмбарго против РФ

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к полному торговому эмбарго против РФ.

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к полному торговому эмбарго против РФ.

Как передает Report, он подчеркнул, что такой шаг должен стать фундаментом 6-го пакета санкций от ЕС.

Украинский лидер рассказал о совместной с ЕС работе над очередным пакетом санкций против РФ. Санкции должны включать в себя четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов.

“Сейчас следует готовиться к следующим санкционным шагам. В любом случае, придется блокировать все экспортные и импортные операции с Россией, чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за топливо”, - сказал президент.