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Зеленский призвал Европейский Союз к полному торговому эмбарго против РФ

Зеленский призвал Европейский Союз к полному торговому эмбарго против РФ Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к полному торговому эмбарго против РФ.
В регионе
3 мая 2022 г. 03:11
Зеленский призвал Европейский Союз к полному торговому эмбарго против РФ

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к полному торговому эмбарго против РФ.

Как передает Report, он подчеркнул, что такой шаг должен стать фундаментом 6-го пакета санкций от ЕС.

Украинский лидер рассказал о совместной с ЕС работе над очередным пакетом санкций против РФ. Санкции должны включать в себя четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов.

“Сейчас следует готовиться к следующим санкционным шагам. В любом случае, придется блокировать все экспортные и импортные операции с Россией, чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за топливо”, - сказал президент.

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