Зеленский: Привлечем к ответственности всех, причастных к ракетным ударам по Украине

"Украина найдет и привлечет к ответственности всех россиян, причастных к ракетным ударам по украинской территории".

"Украина найдет и привлечет к ответственности всех россиян, причастных к ракетным ударам по украинской территории".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине должны понимать, мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. Если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам, это военные преступления. Суд - вот, что вас всех ожидает", - заявил Зеленский.

Он добавил, что виновные не смогут спрятаться ни на берегах Каспийского моря, ни в Беларуси.