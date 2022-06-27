О нас

Зеленский: Привлечем к ответственности всех, причастных к ракетным ударам по Украине

Зеленский: Привлечем к ответственности всех, причастных к ракетным ударам по Украине "Украина найдет и привлечет к ответственности всех россиян, причастных к ракетным ударам по украинской территории".
В регионе
27 июня 2022 г. 04:21
Зеленский: Привлечем к ответственности всех, причастных к ракетным ударам по Украине

"Украина найдет и привлечет к ответственности всех россиян, причастных к ракетным ударам по украинской территории".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине должны понимать, мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. Если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам, это военные преступления. Суд - вот, что вас всех ожидает", - заявил Зеленский.

Он добавил, что виновные не смогут спрятаться ни на берегах Каспийского моря, ни в Беларуси.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukraynaya raket zərbələrinin bütün iştirakçılarını tapacağıq”

Другие новости из категории

Встреча Турция-Украина-Россия-ООН пройдет в Стамбуле
Встреча Турция-Украина-Россия-ООН пройдет в Стамбуле
27 июня 2022 г. 03:08
Турция заявила о готовности провести новую военную операции на севере Сирии
Турция заявила о готовности провести новую военную операции на севере Сирии
27 июня 2022 г. 02:26
Зеленский гражданам Беларуси: вас втягивают в войну
Зеленский гражданам Беларуси: вас втягивают в войну
27 июня 2022 г. 00:47
Калын: Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции
Калын: Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции
27 июня 2022 г. 00:10
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
В Марнеули в здании рухнул балкон, есть погибшие и раненые
В Марнеули в здании рухнул балкон, есть погибшие и раненые
26 июня 2022 г. 22:48
Министр иностранных дел Ирана завтра посетит Турцию
Министр иностранных дел Ирана завтра посетит Турцию
26 июня 2022 г. 18:53
Обстрелы Киева: появились детали о жертвах
Обстрелы Киева: появились детали о жертвах
26 июня 2022 г. 18:29
Иран успешно испытал ракету-носитель Зульджанах
Иран успешно испытал ракету-носитель "Зульджанах"
26 июня 2022 г. 17:33
Посольство Ирана поздравило азербайджанскую армию
Посольство Ирана поздравило азербайджанскую армию
26 июня 2022 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi