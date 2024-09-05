Зеленский примет участие в заседании в формате "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Контактной группы по обороне страны (формат "Рамштайн"), которое пройдет 6 сентября в Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Контактной группы по обороне страны (формат "Рамштайн"), которое пройдет 6 сентября в Германии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.

Отмечается, что он намерен обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия. В частности, речь идет о поставках ракет большой дальности и дополнительных систем противовоздушной обороны.

Встреча Контактной группы пройдет на военной базе "Рамштайн", где также будет присутствовать министр обороны Германии Борис Писториус.