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Зеленский примет участие в заседании в формате "Рамштайн"

Зеленский примет участие в заседании в формате "Рамштайн" Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Контактной группы по обороне страны (формат "Рамштайн"), которое пройдет 6 сентября в Германии.
В регионе
5 сентября 2024 г. 11:25
Зеленский примет участие в заседании в формате Рамштайн

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Контактной группы по обороне страны (формат "Рамштайн"), которое пройдет 6 сентября в Германии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.

Отмечается, что он намерен обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия. В частности, речь идет о поставках ракет большой дальности и дополнительных систем противовоздушной обороны.

Встреча Контактной группы пройдет на военной базе "Рамштайн", где также будет присутствовать министр обороны Германии Борис Писториус.

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Версия на английском языке Zelenskyy to attend Ramstein meeting in Germany - Spiegel
Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukraynanın yenidən silahla təchiz edilməsini Qərbdən xahiş edəcək

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