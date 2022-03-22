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Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Зеленский пригласил Папу Римского в Украину Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Папой Римским Франциском.
В регионе
22 марта 2022 г. 17:23
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Папой Римским Франциском.

Как сообщает Report, об этом глава государства написал на странице в Twitter.

“Мы обсудили ситуацию в Украине, вывод российских войск из страны и посредническую инициативу Ватикана. Я поблагодарил Папу Франциска за поддержку”, - отметил президент.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш также распространил информацию о телефонном разговоре В.Зеленского и Папы Римского. Дипломат отметил, что В.Зеленский пригласил Папу Римского в страну для посредничества между Украиной и Россией.

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Версия на английском языке Zelensky invites pope to mediate between Ukraine and Russia
Версия на азербайджанском языке Zelenski Roma Papasını Rusiya ilə vasitəçilik üçün Ukraynaya dəvət edib

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