Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Папой Римским Франциском.

Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Папой Римским Франциском.

Как сообщает Report, об этом глава государства написал на странице в Twitter.

“Мы обсудили ситуацию в Украине, вывод российских войск из страны и посредническую инициативу Ватикана. Я поблагодарил Папу Франциска за поддержку”, - отметил президент.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш также распространил информацию о телефонном разговоре В.Зеленского и Папы Римского. Дипломат отметил, что В.Зеленский пригласил Папу Римского в страну для посредничества между Украиной и Россией.