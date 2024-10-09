Зеленский прибыл в Хорватию для участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Как передает Report, об этом Зеленский написал в Telegram-канале.

"Прибыл в Хорватию для встречи с премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", - сообщил он.

По его словам, он обсудит с премьер-министром Хорватии продолжение оборонного сотрудничества, реабилитацию военнослужащих, восстановление Украины.

Зеленский также сообщил, что на саммите в формате "Украина плюс 12 стран" будут обсуждены международные усилия по прекращению войны, взаимодействие на пути страны в Евросоюз и НАТО и т.д.