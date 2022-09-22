Зеленский поблагодарил Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана за предоставление условий для временного нахождения в Турции пятерых освобожденных командиров "Азова".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана за предоставление условий для временного нахождения в Турции пяти освобожденных командиров "Азова".

Как передает Report, об этом президент Украины написал в Twitter.

"Согласно нашим договоренностям с Реджеп Тайип Эрдоганом, пять освобожденных командиров "Азова" будут находиться в комфортных условиях в Турции до конца войны. Они смогут повидаться со своими семьями. Я искренне благодарю президента Эрдогана за его ведущую роль в освобождении наших граждан", - отметил Зеленский.