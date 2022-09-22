О нас

Зеленский поблагодарил Эрдогана

Зеленский поблагодарил Эрдогана Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана за предоставление условий для временного нахождения в Турции пятерых освобожденных командиров "Азова".
В регионе
22 сентября 2022 г. 11:35
Зеленский поблагодарил Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана за предоставление условий для временного нахождения в Турции пяти освобожденных командиров "Азова".

Как передает Report, об этом президент Украины написал в Twitter.

"Согласно нашим договоренностям с Реджеп Тайип Эрдоганом, пять освобожденных командиров "Азова" будут находиться в комфортных условиях в Турции до конца войны. Они смогут повидаться со своими семьями. Я искренне благодарю президента Эрдогана за его ведущую роль в освобождении наших граждан", - отметил Зеленский.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Volodymyr Zelenskyy thanks Erdogan 
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski Ərdoğana təşəkkür edib

Самое читаемое

Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi