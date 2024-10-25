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Зеленский отказался приглашать генсека ООН в Украину

Зеленский отказался приглашать генсека ООН в Украину Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерриша в страну.
В регионе
25 октября 2024 г. 17:12
Зеленский отказался приглашать генсека ООН в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерриша в страну.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, это связано с участием генсека в саммите БРИКС, который прошел в Казани.

"После Казани (Гутерриш) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет", - собщил источник в администрации президента Украины.

МИД Украины выступил с критикой в связи с визитом Гутерриша в Казань, отметив, что он не присутствовал на мирном саммите, организованном Украиной в Швейцарии в июне. "Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только наносит ущерб репутации ООН", - отметили в ведомстве.

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