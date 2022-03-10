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Зеленский объяснил, почему считает себя врагом №1 для Путина

Зеленский объяснил, почему считает себя врагом №1 для Путина Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что считает себя врагом №1 для Путина.
В регионе
10 марта 2022 г. 23:45
Зеленский объяснил, почему считает себя врагом №1 для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что считает себя врагом №1 для Путина.

Как передает Report, об этом говорится в его интервью для немецкой газеты Die Zeit.

По его словам, в РФ такой способ восприятия реальности - они не видят народ, когда смотрят на государство.

"Они видят главу государства, видят политиков, видят экономических магнатов. Они надеются, что смогут всех купить или запугать, а вот обо мне точно знают – не получится. Поэтому и такая угроза. Все очень просто", - сказал глава государства.

Он также отметил, что в Кремле не ожидали, что все украинцы будут защищать свою страну и эта война станет для нас отечественной.

"Люди Путина просто не знают Украины. Когда с тобой Украина, ты чувствуешь себя в безопасности. Это правило, которое стоит изучить и многим на Западе", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Putinin bir nömrəli düşməni barədə danışıb

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