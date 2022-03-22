Зеленский обратился к жителям украинских городов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем жителям украинских городов с призывом бороться с оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем жителям украинских городов с призывом бороться с оккупантами.

Как передает Report, УНИАН публикует полный текст обращения.

"Великий народ великой Украины! В этом видео я хочу отдельно обратиться к украинским городам и храбрым жителям этих городов. К свободному югу Украины, где солнце светит только желанным гостям, а не случайным "туристам" на танках. До Бердянска, Каховки, Энергодара, до Мелитополя и, конечно, Херсона.

В Херсон, где сегодня мы увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, которая подменяет их сознание. Рабы, привыкшие паковать в автозаки всех. Даже бабушку с чистым белым плакатом. И даже девушку с листом А4, на котором написано лишь одно слово – "мир".

Эти рабы, которых прислала Россия, никогда не видели столько свободных людей на площадях, на улицах. Никогда не видели тысяч людей, не имеющих страха перед ним, перед рабами с оружием в руках. Рабы воспринимают волю как дикость, как опасность. У них испуг. Испуг, который пропагандисты умеют перековать на ненависть. А дальше - выстрелы в мирных свободных людей.

Херсон, держись! Мы не забудем никогда эти кадры. Кадры из вашего города. На вашей площади и улицах мы были все с вами вместе. 40 миллионов украинцев нашего государства. Миллионы и миллионы украинцев в мире. Мы все видели, как вы стоите. Какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу. На земле, где, созерцая Млечный Путь, чумаки ходили по соль, врагам будет несладко.

И как только мы сможем к вам пробиться, сможем к вам прорваться, на каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса.

И то же самое ждет белых от испуга российских военных, которых сегодня прогнали в Энергодаре. Мирные украинцы прогнали голыми руками.