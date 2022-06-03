Зеленский обратился к украинцам по случаю 100 дней с начала боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 100 дней с начала полномасштабных боевых действий России.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 100 дней с начала полномасштабных боевых действий России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, видео он записал возле своего Офиса на улице Банковой и обнародовал в Facebook.

Вместе с Зеленским стояли премьер Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, советник главы ОП Михаил Подоляк и руководитель провластной фракции в Раде Давид Арахамия. Последние двое представляют Украину на переговорах с Россией.

"Наша команда - намного больше. Вооруженные силы Украины - здесь. Самое главное - наш народ здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами. Слава Украине!", - сказал президент.