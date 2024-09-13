Зеленский обновил состав Совбеза страны

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Это связано с недавними кадровыми перестановками в Кабмине и Офисе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Это связано с недавними кадровыми перестановками в Кабмине и Офисе президента.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента Украины.

В состав СНБО вошли - министр иностранных дел Андрей Сибига, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО экс-министров Дмитрия Кулебу и Александра Камышина.