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Зеленский обнародовал план победы в Верховной раде Украины

Зеленский обнародовал план победы в Верховной раде Украины План победы Украины состоит из пяти пунктов. Он также содержит три тайные дополнения.
В регионе
16 октября 2024 г. 14:25
Зеленский обнародовал план победы в Верховной раде Украины

План победы Украины состоит из пяти пунктов. Он также содержит три секретных положения.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который представил план в Верховной раде.

Зеленский заявил, что первый пункт связан с геополитическим, второй и третий - военными вопросами. Четвертый касается сферы экономики, а пятый - безопасности.

По его словам, главным является процесс интеграции Украины в НАТО.

Оборонный пункт плана имеет секретное дополнение, к нему имеют доступ партнеры, обладающие военным потенциалом для оказания помощи. В третьем пункте тоже есть секретная часть, которая представлена лидерам США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ali Radada "sülh və qələbə" planını açıqlayıb

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