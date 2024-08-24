Зеленский об операции Украины в Курске: Все идет по плану

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область РФ.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Киеве, глава Украины рассказал о результатах проводимой операции.

"Наступление идет в соответствии с нашим планом. Эта операция имеет несколько результатов. Я не могу полностью раскрыть их, однако мы добились прекращения операции против нас с севера. В качестве превентивного удара мы выполнили эту задачу. Мы предотвратили окружение Сумской области и угрозу оккупации столицы области города Сумы".

Президент Украины отверг информацию о якобы создании буферной зоны и разыгрывании "Курской карты" с целью переговоров.

"Какой диалог? Мы не играем в карты. Мы предоставляем нашим партнерам очень четкую информацию. Мы рассказали о дипломатических усилиях для достижения справедливого мира и прекращения войны. Что касается целей Курской операции, то мы считаем, что они будут достигнуты", - отметил Зеленский.