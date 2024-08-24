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Зеленский об операции Украины в Курске: Все идет по плану  

Зеленский об операции Украины в Курске: Все идет по плану   Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область РФ.
В регионе
24 августа 2024 г. 17:37
Зеленский об операции Украины в Курске: Все идет по плану  

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область РФ.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Киеве, глава Украины рассказал о результатах проводимой операции.

"Наступление идет в соответствии с нашим планом. Эта операция имеет несколько результатов. Я не могу полностью раскрыть их, однако мы добились прекращения операции против нас с севера. В качестве превентивного удара мы выполнили эту задачу. Мы предотвратили окружение Сумской области и угрозу оккупации столицы области города Сумы".

Президент Украины отверг информацию о якобы создании буферной зоны и разыгрывании "Курской карты" с целью переговоров.

"Какой диалог? Мы не играем в карты. Мы предоставляем нашим партнерам очень четкую информацию. Мы рассказали о дипломатических усилиях для достижения справедливого мира и прекращения войны. Что касается целей Курской операции, то мы считаем, что они будут достигнуты", - отметил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZelenski Ukraynanın Kurskdakı əməliyyatları barədə danışıb: Plana uyğun gedir

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