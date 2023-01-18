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Зеленский о трагедии в Броварах: Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны

Зеленский о трагедии в Броварах: Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны Война России против Украины проходит не только на поле боя. Учитывая это, в нашей стране больше не происходят несчастные случаи, все они так или иначе являются результатом захватнической войны.
В регионе
18 января 2023 г. 21:46
Зеленский о трагедии в Броварах: Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны

Война России против Украины проходит не только на поле боя. Учитывая это, в нашей стране больше не происходят несчастные случаи, все они так или иначе являются результатом захватнической войны.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и общества, это не несчастный случай - это война. Война не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это - результат войны. Все, что происходит", - сказал он.

Он подчеркнул, что каждая смерть - это результат войны России против Украины.

Кроме того, на вопрос, волнуется ли он за свою безопасность, президент просто ответил, что нет.

"Меня это не волнует", - сказал он.

Напомним, что в результате падения вертолета в городе Бровары Киевской области погибли 14, включая одного ребенка, ранены 25 человек, в том числе 11 детей. Вертолет потерпел крушение недалеко от детского сада.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Brovarıdakı faciə barədə: “Artıq bədbəxt hadisə yoxdur, hamısı savaşın nəticəsidir”

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