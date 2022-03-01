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Зеленский назвал главные мишени российских военных в Украине

Зеленский назвал главные мишени российских военных в Украине Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Харьков и Киев в настоящее время являются важнейшими мишенями для России.
В регионе
1 марта 2022 г. 15:43
Зеленский назвал главные мишени российских военных в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Харьков и Киев в настоящее время являются важнейшими мишенями для России.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Харьков и Киев для России сейчас - наиболее важные мишени. Террор, направленный на то, чтобы сломить нас. Чтобы сломить наше сопротивление. Они идут на нашу столицу так же, как и на Харьков. Поэтому оборона столицы сегодня - это ключевой приоритет для государства", - подчеркнул президент.

Военные действия России в Украине продолжаются уже шестые сутки.

По данным, распространенным ВС Украины, с начала боевых действий потери российской стороны составили почти 6 тысяч в живой силе, еще 200 военных взяты в плен.

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Версия на английском языке Volodymyr Zelensky reveals number of Russian casualties
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski Rusiyanın itkilərinin sayını açıqlayıb

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