Зеленский назвал главные мишени российских военных в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Харьков и Киев в настоящее время являются важнейшими мишенями для России.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Харьков и Киев в настоящее время являются важнейшими мишенями для России.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Харьков и Киев для России сейчас - наиболее важные мишени. Террор, направленный на то, чтобы сломить нас. Чтобы сломить наше сопротивление. Они идут на нашу столицу так же, как и на Харьков. Поэтому оборона столицы сегодня - это ключевой приоритет для государства", - подчеркнул президент.

Военные действия России в Украине продолжаются уже шестые сутки.

По данным, распространенным ВС Украины, с начала боевых действий потери российской стороны составили почти 6 тысяч в живой силе, еще 200 военных взяты в плен.