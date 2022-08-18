Зеленский назвал единственное условие для переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в трехстороннем формате при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в трехстороннем формате при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Суспільне", об этом он сказал после встречи 18 августа во Львове.

Вместе с тем президент Турции заявил, что по результатам встречи, и Зеленский, и Гутерриш соглашаются с тем, что война в Украине должна быть закончена за переговорным столом.

А вот представитель ОНН Фархан Хак по итогам сегодняшних переговоров во Львове подчеркнул, что до переговоров между Киевом и Москвой относительно прекращения боевых действий в Украине еще далеко.