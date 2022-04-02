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Зеленский: НАТО не хочет нас принимать

Зеленский: НАТО не хочет нас принимать Президент Владимир Зеленский высказался о позиции по вопросам будущего Договора о гарантиях безопасности и относительно НАТО, и отметил, что "красными линиями" в переговорах со страной-агрессором о прекращении огня является территориальная целостность Укр
В регионе
2 апреля 2022 г. 07:52
Зеленский: НАТО не хочет нас принимать

Президент Владимир Зеленский высказался о позиции по вопросам будущего Договора о гарантиях безопасности и относительно НАТО, и отметил, что "красными линиями" в переговорах со страной-агрессором о прекращении огня является территориальная целостность Украины.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью каналу Fox News.

Глава государства отметил, что сроки окончания войны прогнозировать сложно, и это "глубокий, болезненный вопрос", но подчеркнул, что кроме победы - украинский народ не примет никакого другого исхода.

Отвечая на вопрос ведущего, готов ли президент идти на территориальные уступки России ради подписания мирного соглашения Зеленский сказал, что этого не будет.

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается", - заявил он.

Зеленский сказал, что Украина ожидает от "ведущих стран" мира обязательств, что безопасность нашего государства будет защищена договором.

Также он подтвердил уверенность в том, что Украина будет выгодным дополнением к НАТО.

"Нам сложно говорить о НАТО, потому что она не хочет нас принимать. Я думаю, что это ошибка, потому что, если мы вступим в НАТО, мы сделаем ее намного сильнее ", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что в разговоре с президентом США Джо Байденом сказал американскому лидеру, что хотел бы включения Штатов в Договор о гарантиях безопасности, который обеспечит долгосрочную поддержку Украины для устранения возможности повторного вторжения России в будущем. Американский коллега тогда отметил, что США "рассматривают это предложение".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоZelenski: "NATO bizi qəbul etmək istəmir”

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