Зеленский: Нам необходимо действовать вместе, чтобы принудить Россию к миру
В регионе
- 24 сентября, 2025
- 18:43
Миру необходимо действовать вместе, чтобы принудить Россию к урегулированию конфликта.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, остановить войну и гонку вооружений дешевле, чем строить подземные детские сады, или огромные бункеры, пряча там критическую инфраструктуру.
"Мы должны иначе действовать вместе. Тогда мы будем иметь шанс, что эти гонки вооружений не принесут нам катастрофы", - отметил он.
