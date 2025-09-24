Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Зеленский: Нам необходимо действовать вместе, чтобы принудить Россию к миру

    24 сентября, 2025
    18:43
    Зеленский: Нам необходимо действовать вместе, чтобы принудить Россию к миру

    Миру необходимо действовать вместе, чтобы принудить Россию к урегулированию конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    По его словам, остановить войну и гонку вооружений дешевле, чем строить подземные детские сады, или огромные бункеры, пряча там критическую инфраструктуру.

    "Мы должны иначе действовать вместе. Тогда мы будем иметь шанс, что эти гонки вооружений не принесут нам катастрофы", - отметил он.

