Zelenski: Rusiyanı sülhə məcbur etmək üçün birlikdə fəaliyyət göstərməliyik
Region
- 24 sentyabr, 2025
- 19:11
Rusiyanı sülhə məcbur etmək üçün dünya ictimaiyyəti birlikdə hərəkət etməlidir.
"Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Nyu Yorkda BMT Baş Assambleyasının ümumi debatlarında çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, müharibəni və silahlanma yarışını dayandırmaq yeraltı uşaq bağçaları və ya kritik infrastrukturu gizlətmək üçün nəhəng bunkerlər tikməkdən daha ucuz başa gəlir.
"Biz birlikdə fərqli hərəkət etməliyik. O zaman bu silahlanma yarışlarının bizə fəlakət gətirməsinin qarşısını almaq şansımız olacaq", - Zelenski qeyd edib.
Son xəbərlər
19:53
Trampın korteji səbəbindən Ərdoğanın avtomobili Nyu Yorkda saxlanılıbRegion
19:48
Foto
Türkiyə və Suriya prezidentlərinin görüşü olubXarici siyasət
19:36
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və Pakistanı möhkəm dostluq və tərəfdaşlıq bağlayırXarici siyasət
19:33
Rayt: ABŞ artıq bu gün Rusiya qazını və neft məhsullarını əvəzləməyə hazırdırDigər ölkələr
19:30
Almaniya müdafiə naziri hərbi xidmətin yeni modelinin tətbiqini təklif edibDigər ölkələr
19:30
"Liverpul"un futbolçusu zədələnərək bir neçə aylıq sıradan çıxıbFutbol
19:27
Pistorius: Rusiya hərbi təyyarəsi Almaniya HDQ freqatının üzərindən uçubDigər ölkələr
19:21
Foto
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşü olubXarici siyasət
19:21