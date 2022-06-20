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Зеленский: Начинается историческая неделя

Зеленский: Начинается историческая неделя Завтра (сегодня - ред.) начинается историческая неделя, когда Украина услышит ответ от Европейского союза по поводу статуса кандидата. Поэтому стоит ожидать от России усиления активности.
В регионе
20 июня 2022 г. 00:52
Зеленский: Начинается историческая неделя

Завтра (сегодня - ред.) начинается историческая неделя, когда Украина услышит ответ от Европейского союза по поводу статуса кандидата. Поэтому стоит ожидать от России усиления активности.

Как передает Report, об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в понедельник начинается одна из важнейших недель за все время с 1991 года.

"В такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально - показательно. И не только против Украины, но и против Европы. Готовимся. Предупреждаем партнеров. И спасибо всем, чья сила сегодня - это наша победа завтра", - отметил Зеленский.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Также стали известны условия для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Tarixi həftə başlayır, sabah qələbə günümüzdür”

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